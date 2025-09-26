10. Schweinfurter Krapfenschmaus
SCHWEINFURT – Der Lions-Club Schweinfurt veranstaltet in diesem Jahr zum zehnten Mal seinen traditionellen „Krapfenschmaus“. Ab sofort können Privatpersonen und Firmen die beliebten Faschingskrapfen bestellen, um damit einen wichtigen sozialen Zweck zu unterstützen. Die Erlöse der Jubiläums-Aktion kommen in diesem Jahr dem Lebenshilfe-Kindergarten Schweinfurt zugute.
Unter dem Leitmotto „We serve“ („Gemeinsam Gutes tun“) organisieren die Mitglieder des Lions-Clubs die Aktion, bei der im vergangenen Jahr über 7.000 Krapfen bestellt wurden. Die Krapfen werden auch in diesem Jahr wieder von der Bäckerei Drescher gebacken.
Die Auslieferung der Bestellungen durch die Mitglieder des Lions-Clubs findet pünktlich zum Auftakt der Faschingssession am 11. November statt.
Bestellung und Spendenbeitrag
Interessierte können sich über das Online-Formular an der Aktion beteiligen. Die Bestellung muss bis zum 31. Oktober 2025 erfolgen.
- Bestellmenge: Kartons à 24 Krapfen.
- Kosten: Ein Karton kostet 40 Euro, inklusive Lieferung.
- Spende: Jeder verkaufte Krapfen erbringt circa 50 Cent für den Spendenzweck.
Zusätzlicher Spendenanreiz
Jedem Krapfen-Paket wird ein Gutschein im Wert von 5 Euro beigelegt, der von der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge zur Verfügung gestellt wird. Dieser Gutschein kann auf der Spendenplattform der Sparkasse unter www.gemeinsam-erreichen-wir-mehr.de für gemeinnützige Vereine eingelöst werden, die sich dort zuvor beworben haben.
