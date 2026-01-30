LOHR A.MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Donnerstag kam es auf der B 26 bei Lohr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einen Pkw und einer Sattelzugmaschine. Dabei entstand hoher Sachschaden. Der Fahrer des Pkw wurde schwer verletzt.

Dem Sachstand nach fuhr am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, ein 49 Jahre alter Deutscher mit seinem Skoda auf der B 26 in Fahrtrichtung Lohr. Aus ungeklärter Ursache geriet er auf Höhe der Einmündung zur B 276 nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und einem entgegenkommenden Sattelzug. Der Skoda wurde unter die Leitplanke geschleudert.

Der 49-Jährige war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Das könnte Dich auch interessieren: Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe

Der 32-jährige belarussische Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt über 100.000 Euro.

Da große Mengen an Betriebsstoffen ausliefen, waren neben der Polizei, dem Rettungsdienst und der Feuerwehr auch die Straßenmeisterei und das Wasserwirtschaftsamt vor Ort. Für die Unfallaufnahme, die Bergung und die Straßenreinigung war die Unfallörtlichkeit bis circa 20:00 Uhr voll gesperrt.

Durch schnell eingerichtete Umleitungsstrecken kam es jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.