Auto IU

100 km/h zu schnell: Motorradfahrer bei Geschwindigkeitsmessung deutlich zu schnell

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
100 km/h zu schnell: Motorradfahrer bei Geschwindigkeitsmessung deutlich zu schnell
Foto: 2fly4
Sparkasse

NIEDERWERRN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Ein 47-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagmittag bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei Schweinfurt mit einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung aufgefallen. Der Mann war auf der B19 gegen 14:40 Uhr mit über 170 km/h unterwegs, obwohl in diesem Bereich lediglich 70 km/h erlaubt sind.

Aufgrund der extrem hohen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit stellten die Beamten den Führerschein des Mannes noch vor Ort sicher. Da nach Einschätzung der Polizei davon auszugehen war, dass der Fahrer auf der Strecke die höchstmögliche Geschwindigkeit erzielen wollte, wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Deine
VERMISST - Bitte helft mit!

Der 47-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Das könnte Dich auch interessieren:

BORA QVac Move Marinieren, aromatisieren und vakuumieren

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026

Mehr

Lieferwagen in Brand geraten – Bundesstraße rund zwei Stunden gesperrt

Lieferwagen in Brand geraten – Bundesstraße rund zwei Stunden gesperrt

9. März 2026
Austausch im Zeichen des Aufbruchs – Arbeitskreis „Hotellerie und Tagen“ traf sich im Schweizerhaus Bad Kissingen

Austausch im Zeichen des Aufbruchs – Arbeitskreis „Hotellerie und Tagen“ traf sich im Schweizerhaus Bad Kissingen

9. März 2026
Kostenloser Selbstverteidigungskurs für Frauen in Kirchlauter

Kostenloser Selbstverteidigungskurs für Frauen in Kirchlauter

9. März 2026

Sommer-Kulturkalender Rhön-Grabfeld: Jetzt Termine für Juni bis August melden

9. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)