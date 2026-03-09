100 km/h zu schnell: Motorradfahrer bei Geschwindigkeitsmessung deutlich zu schnell
NIEDERWERRN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Ein 47-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagmittag bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei Schweinfurt mit einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung aufgefallen. Der Mann war auf der B19 gegen 14:40 Uhr mit über 170 km/h unterwegs, obwohl in diesem Bereich lediglich 70 km/h erlaubt sind.
Aufgrund der extrem hohen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit stellten die Beamten den Führerschein des Mannes noch vor Ort sicher. Da nach Einschätzung der Polizei davon auszugehen war, dass der Fahrer auf der Strecke die höchstmögliche Geschwindigkeit erzielen wollte, wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.
Der 47-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!