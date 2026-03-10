Auto IU

100 km/h zu schnell: Motorradfahrer bei Geschwindigkeitsmessung deutlich zu schnell

100 km/h zu schnell: Motorradfahrer bei Geschwindigkeitsmessung deutlich zu schnell
Foto: 2fly4
NIEDERWERRN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Ein 47-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagmittag bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei Schweinfurt mit einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung aufgefallen. Der Mann war auf der B19 gegen 14:40 Uhr mit über 170 km/h unterwegs, obwohl in diesem Bereich lediglich 70 km/h erlaubt sind.

Aufgrund der extrem hohen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit muss der Fahrer um seinen Führerschein bangen. Da nach Einschätzung der Polizei davon auszugehen war, dass der Fahrer auf der Strecke die höchstmögliche Geschwindigkeit erzielen wollte, wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Der 47-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

