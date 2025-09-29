Auto IU
100 Prozent für den amtierenden Bürgermeister: Thorsten Wozniak erneut als Bürgermeisterkandidat nominiert
GEROLZHOFEN – Der CSU-Ortsverband Gerolzhofen hat den amtierenden Bürgermeister Thorsten Wozniak (CSU) einstimmig für die Bürgermeisterwahl am 8. März 2026 nominiert.
Wozniak, der seit dem 1. Februar 2013 im Amt ist, erhielt 100 Prozent Zustimmung und bewirbt sich damit um seine dritte Amtszeit als Chef des Rathauses. Die Nominierung der Kandidaten für die CSU-Stadtratsfraktion steht in Kürze an.
Der 49-jährige Wozniak geht damit als klarer Kandidat der CSU in die anstehende Wahl. Die geschlossene Rückendeckung des Ortsverbandes manifestierte sich in der einstimmigen Nominierung.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!