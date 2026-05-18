104. Deutscher Katholikentag in Würzburg: Polizei zieht durchweg positive Bilanz
WÜRZBURG – Fünf Tage lang stand Würzburg ganz im Zeichen des christlichen Großereignisses: Vom 13. bis 17. Mai 2026 zog der 104. Deutsche Katholikentag (DKT) täglich viele tausend Menschen in die mainfränkische Metropole. Rund 1.000 Einzelveranstaltungen an 60 Orten im Stadtgebiet forderten auch ein Großaufgebot der Polizei. Nach dem Abschlussgottesdienst ziehen die Verantwortlichen des Polizeipräsidiums Unterfranken ein rundum positives Fazit: Das Event verlief friedlich, harmonisch und ohne größere Zwischenfälle.
Hinter den Kulissen lag eine monatelange Planungsphase, in der sich die unterfränkische Polizei eng mit der Stadt Würzburg, den Rettungskräften und den Organisatoren des Katholikentages abgestimmt hatte. Unterstützt wurden die lokalen Beamten während der fünf Tage von verschiedenen bayerischen Einsatzeinheiten.
Massenansturm bei den Großgottesdiensten bleibt friedlich
Die Dimensionen der Veranstaltung waren beachtlich. Bereits zur feierlichen Eröffnung auf dem Residenzplatz strömten rund 9.000 Teilnehmer zusammen. Die absoluten Höhepunkte bildeten jedoch die beiden großen Gottesdienste: Am Donnerstag kamen 11.000 Gläubige zusammen, während der Abschlussgottesdienst am Sonntag sogar rund 14.000 Menschen anzog.
Bei all diesen Massenveranstaltungen kam es laut Polizeibericht zu keinerlei gravierenden Zwischenfällen oder Straftaten. Die Einsatzkräfte setzten auf starke Präsenz und Bürgernähe.
Versammlungen, Drohnensünder und eine Festnahme im Überblick
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Friedlicher Protest: Am Freitagvormittag fand in der Pleichertorstraße die größte politisch motivierte Versammlung im Rahmen des DKT mit rund 700 Teilnehmern statt. Bis auf vereinzelte Anzeigen – unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, illegaler Vermummung sowie dem Abspielen eines strafrechtlich relevanten Liedes – blieb das Geschehen absolut friedlich.
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Drohnen-Flugverbot missachtet: Für die Veranstaltungstage hatte die Deutsche Flugsicherung eine strikte Flugverbotszone über Würzburg verhängt. Spezialisten des Drohnenabwehrzentrums der Bayerischen Polizei registrierten dennoch mehrere Verstöße. Sechs Hobby-Piloten wurden erwischt und müssen nun mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. In einem Fall griffen die Beamten sogar technisch ein, übernahmen die Steuerung einer fremden Drohne und stellten das Fluggerät sicher.
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Festnahme nach Drohung: Für kurze Aufregung sorgte am Donnerstagvormittag ein 28-jähriger Mann am Barbarossaplatz, der gegenüber Passanten lautstark Gewalttaten ankündigte. Dank aufmerksammer Zeugen und der polizeilichen Videoüberwachung konnte der rumänische Staatsangehörige kurz darauf in der Eichhornstraße festgenommen werden. Da er keine Waffen bei sich trug und keine reale Gefahr von ihm ausging, wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen mit einem Innenstadt-Platzverweis entlassen.
Verkehrskonzept geht auf – Drei Vermisste wohlbehalten gefunden
Obwohl wegen der zahlreichen Veranstaltungsflächen in der Innenstadt und am Mainufer wichtige Straßen und Plätze gesperrt werden mussten, hielten sich die Verkehrsbehinderungen im Rahmen. Ein eigenes polizeiliches Verkehrslenkungsteam sorgte dafür, dass der Verkehrsfluss im Stadtgebiet weitgehend stabil blieb.
Ein besonders emotionaler Erfolg gelang den Beamtinnen und Beamten am Rande des Trubels: Während der Großveranstaltung wurden ein dementer Senior sowie zwei Kinder von ihren Familien als vermisst gemeldet. Durch den gezielten Einsatz von Streifen im dichten Gedränge konnten alle drei Personen binnen kürzester Zeit wohlbehalten aufgefunden und ihren glücklichen Angehörigen übergeben werden.
Am Ende bleibt bei der unterfränkischen Polizei nicht nur das Gefühl eines professionell gemeisterten Großeinsatzes, sondern auch die Erinnerung an viele sympathische und positive Begegnungen mit den Gästen des Katholikentages.
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