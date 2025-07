11 frisch gebackene lizenzierte Fußballtrainer

SCHWEINFURT – Im Juni haben elf Teilnehmer erfolgreich den Prüfungslehrgang „Trainer-C Fußball Profil Kinder und Jugend“ bei der DJK Schweinfurt abgeschlossen.

Auf dem Weg dorthin absolvierten die engagierten Nachwuchstrainer den DFB-Basis-Coach, Lehrgang I sowie den abschließenden Lehrgang II – den Prüfungslehrgang im Rahmen des BFV-Projekts „BFV on Tour“. Dieser ist Teil des Ausbildungsangebots des Bayerischen Fußball-Verbands. Insgesamt kamen dabei über 120 Lerneinheiten zusammen.

Die Prüfung umfasste unter anderem das Halten eines selbst erarbeiteten Teils einer Trainingseinheit. Alle Teilnehmer haben diese Hürde erfolgreich gemeistert und erhalten nun den offiziellen Übungsleiterausweis.

Zur erfolgreichen Prüfung gratulierten neben dem Lehrgangsleiter und BFV-Referenten Manuel Mainz auch Karl-Heinz Erlwein (Vorsitzender der GFT Unterfranken) sowie Jens Kierey von der Prüfungskommission. Kierey betonte in seinem Grußwort die wichtige Basisarbeit in den Vereinen und lobte das Engagement der Teilnehmer, die ihre Freizeit der Weiterbildung gewidmet haben.

Ein weiteres Merkmal der Ausbildung: Mit der Lizenz wird auch eine „nachweislich hohe Sozialkompetenz“ dokumentiert. So mussten alle Teilnehmer zu Lehrgangsbeginn ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis vorlegen.

Als Organisator trat die DJK Schweinfurt auf, federführend in Person von Sebastian Schuler. Durch seine Initiative wurde der Lehrgang überhaupt erst möglich – auch er selbst nahm erfolgreich teil.

Ziel des Ausbildungsprogramms ist es, die Begeisterung von Kindern und Jugendlichen für den Fußballsport zu erhalten und durch gemeinsames Training das Wir-Gefühl in den Mannschaften zu stärken. Die Qualität der Nachwuchsarbeit bildet das Fundament für jeden Fußballverein. Der BFV bemüht sich daher seit Jahren, mit vielfältigen Ausbildungsangeboten die Trainerausbildung weiter zu stärken – neben der zentralen Sportschule in Oberhaching nun auch regional durch das Modell „BFV on Tour“.

Dieses Konzept erlaubt es Jugendtrainerinnen und -trainern, alle drei Lehrgangsteile wohnortnah zu absolvieren – zeitlich flexibel und ohne auf Urlaubstage angewiesen zu sein. Vereine, die selbst einen solchen Lehrgang organisieren möchten, benötigen mindestens zehn Teilnehmer und können sich direkt an den BFV (Ansprechpartner: Stefan Frauendorfer, stefanfrauendorfer@bfv.de) oder einen der Referenten wenden.

Auf dem Abschlussbild fehlen: Dominic Nastvogel und Jens Kierey.