11-Jähriger rennt hinter dem Bus auf die Fahrbahn

BUCHBRUNN – Am Donnerstagmittag kam es zu einem Unfall in der Schulstraße, als eine 66-jährige Frau mit ihrem Hyundai in Schrittgeschwindigkeit an einem haltenden Schulbus vorbeifuhr.

Ein 11-jähriger Schüler, der hinter dem Bus die Straße überqueren wollte, rannte unvermittelt auf die Fahrbahn und stieß mit dem fahrenden Fahrzeug zusammen. Der Junge erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Eltern wurden sofort benachrichtigt und entschieden sich, vorsorglich den Rettungsdienst zu verständigen. Nach einer kurzen Untersuchung durch die Einsatzkräfte konnte der Schüler jedoch vor Ort entlassen werden. Am Hyundai entstand ein geringer Sachschaden.