11- und 12-jährige Diebinnen in Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Am 13. Dezember 2024 wurden zwei Mädchen, im Alter von 11 und 12 Jahren, in einem Verbrauchermarkt in der Von-Hessing-Straße beim Stehlen erwischt.

Ein Ladendetektiv beobachtete, wie die Mädchen mehrere Produkte in ihre Jacken steckten. Nachdem sie angehalten wurden, wurden die gestohlenen Waren ihnen abgenommen.

Als Konsequenz wurde beiden Mädchen das Betreten des Marktes für ein Jahr untersagt.