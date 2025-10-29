Auto IU

12-jährige Schülerin nach Vollbremsung eines Linienbusses schwer verletzt – DHL-Fahrer gesucht

29. Oktober 2025Letztes Update 29. Oktober 2025
Bild von Misael Silvera auf Pixabay
Sparkasse

ASCHAFFENBURG / DAMM – Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines DHL-Fahrzeugs, der am vergangenen Freitagmittag, den 24. Oktober, an einem Beinaheunfall beteiligt war. Aufgrund des unerlaubten Einfahrens des DHL-Fahrzeugs in die Kreuzung Glattbacher Straße / Schillerstraße musste ein Linienbus der Linie 9 eine Vollbremsung einleiten, wodurch eine 12-jährige Schülerin schwer verletzt wurde.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13:10 Uhr. Die Vollbremsung verhinderte zwar eine Kollision, schleuderte jedoch mehrere Insassen des Busses durch den Fahrgastraum. Die 12-jährige deutsche Schülerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Der Fahrer des DHL-Fahrzeugs entfernte sich nach einer kurzen Diskussion mit dem Busfahrer von der Unfallstelle. Seine Personalien sind der Polizei bislang nicht bekannt.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

LOS
Dein Ding

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

29. Oktober 2025Letztes Update 29. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)