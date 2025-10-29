12-jährige Schülerin nach Vollbremsung eines Linienbusses schwer verletzt – DHL-Fahrer gesucht
ASCHAFFENBURG / DAMM – Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines DHL-Fahrzeugs, der am vergangenen Freitagmittag, den 24. Oktober, an einem Beinaheunfall beteiligt war. Aufgrund des unerlaubten Einfahrens des DHL-Fahrzeugs in die Kreuzung Glattbacher Straße / Schillerstraße musste ein Linienbus der Linie 9 eine Vollbremsung einleiten, wodurch eine 12-jährige Schülerin schwer verletzt wurde.
Der Vorfall ereignete sich gegen 13:10 Uhr. Die Vollbremsung verhinderte zwar eine Kollision, schleuderte jedoch mehrere Insassen des Busses durch den Fahrgastraum. Die 12-jährige deutsche Schülerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste.
Der Fahrer des DHL-Fahrzeugs entfernte sich nach einer kurzen Diskussion mit dem Busfahrer von der Unfallstelle. Seine Personalien sind der Polizei bislang nicht bekannt.
Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.
