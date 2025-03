12 Musikerinnen und Musiker mit Urkunden und Ehrennadeln ausgezeichnet

VOLKACH – Ein besonderer Abend für die Musik in der Region: Musikerinnen und Musiker wurden kürzlich in der Musikschule Volkacher Mainschleife für ihren langjährigen Einsatz und ihr Engagement geehrt. Die Veranstaltung, die erstmals nach der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Volkacher Blasorchester als eigenständiger Festakt stattfand, würdigte die jahrzehntelange Leidenschaft und Treue der Geehrten.

Musikschulleiterin Theresa Romes betonte in ihrer Ansprache die Wichtigkeit der Ehrung: „Wir möchten den Musikerinnen und Musikern mit dieser Veranstaltung nicht nur danken, sondern auch einen würdigen Rahmen bieten, um ihre Verdienste angemessen zu feiern.“ Musikalisch begleitet wurde der Abend vom Blechbläserensemble der Musikschule, das mit einer feierlichen Darbietung die Veranstaltung eröffnete.

Bürgermeister Heiko Bäuerlein, der zugleich Vorsitzender der Musikschule ist, hob die Bedeutung der musikalischen Arbeit für die Stadt hervor: „Das Engagement unserer Musikerinnen und Musiker trägt wesentlich zur Lebensqualität in Volkach bei.“ Auch Christian Zang, Zweiter Vorsitzender des Fördervereins, zeigte sich dankbar: „Die aktive Teilnahme über Jahre hinweg stärkt die Qualität unserer Orchester und zeigt, dass sich die Förderung auszahlt.“

Ein besonderes musikalisches Highlight war das Trio „Danza del villano“, gespielt von den Querflötistinnen Johanna Kalb und Agate Kestler sowie Jonathan Kalb am Klavier.

Sibylle Säger, Vorsitzende des Nordbayerischen Blasmusikverbands im Landkreis Kitzingen, überreichte die Ehrennadeln und Urkunden. In ihrer Rede zeichnete sie den musikalischen Weg vieler Musikerinnen und Musiker nach, von den Anfängen in der Bläserklasse bis hin zu den tragenden Rollen in den Orchestern.

Die Ehrungen im Einzelnen:

Vier Musikerinnen und Musiker wurden für zehn Jahre aktives Musizieren ausgezeichnet, weitere vier für 20 Jahre. Eine Musikerin erhielt die Auszeichnung für 25 Jahre Engagement. Besonders gewürdigt wurden Hornist Dominik Fleischmann und Posaunist Marco Herbst für beeindruckende 30 Jahre aktives Musizieren. Unter großem Applaus nahm Armin Stawitzki, der als Dirigent verschiedene Orchester der Musikschule leitet, die Ehrennadel für 35 Jahre Blasorchesterleitung entgegen.

10 Jahre

Marie Hofmann, Querflöte

Fiona Peppert

Regina Pohli, Querflöte

Lukas Stawitzki, Trompete

20 Jahre

Tobias Braun

Bastian Hegler

Anna-Maria Pfaff, Oboe

Marcel Ritz

25 Jahre

Julia Prühl

30 Jahre

Dominik Fleischmann, Waldhorn

Marco Herbst, Posaune

35 Jahre

Armin Stawitzki, Blasorchesterleitung (Dirigat)

Der Abend zeigte eindrucksvoll, wie wichtig langjähriges Engagement und musikalische Tradition für die Gemeinschaft sind – und dass die Freude an der Musik über Generationen hinweg weitergetragen wird.