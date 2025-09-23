13-Jährige leistet Widerstand am Würzburger Hauptbahnhof
WÜRZBURG – Am Dienstagmorgen haben Einsatzkräfte der Bundespolizei ein vermisstes, 13-jähriges Mädchen im Würzburger Hauptbahnhof aufgefunden. Bei der Festnahme leistete das Mädchen Widerstand, verletzte eine Beamtin leicht und beleidigte die Polizisten.
Als das Mädchen die Beamten erblickte, flüchtete sie sofort und schloss sich in einer Toilettenkabine ein. Bei dem Versuch, sie aus der Kabine zu holen, versuchte das Mädchen, eine Beamtin zu schlagen, und klemmte deren Hand in der zuschlagenden Türe ein. Auch bei der Ingewahrsamnahme leistete das Mädchen Widerstand gegen die Maßnahmen der Bundespolizisten und beleidigte die Einsatzkräfte. Die Beamten blieben unverletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen.
Das Mädchen wurde in Schutzgewahrsam genommen und nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen an das zuständige Jugendamt übergeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes und des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Beleidigung.
