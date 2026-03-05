Auto IU

13-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

5. März 2026Letztes Update 5. März 2026
13-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?
Foto: Polizei Unterfranken
Sparkasse

WIESTHAL IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – Seit Dienstagabend wird die 13-jährige Darina G. aus dem Ortsteil Krommentahl vermisst, die gegen 15:00 Uhr ihre Wohnung im Schöllersgrund in Richtung Aschaffenburg verließ.

Da sie zum vereinbarten Zeitpunkt nicht nach Hause zurückkehrte und nicht mehr erreichbar ist, hofft die Polizei Lohr auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Kinderarmut bekämpfen

Bisherige Suchmaßnahmen und Überprüfungen von Anlaufadressen verliefen ergebnislos. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Vermisste im Raum Aschaffenburg oder Frankfurt aufhält, wobei derzeit keine Hinweise auf eine Straftat vorliegen.

Das könnte Dich auch interessieren:

The Legend Anniversary – KAI und Tim Mälzer feiern 15 Jahre Kooperation mit dem limitierten und prämierten Tanto-Jubiläumsmesser

Kreistag Süd Geo-Net
Mehr

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der 13-Jährigen nimmt die Polizei in Lohr unter der Telefonnummer 09352/8741-0 entgegen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

5. März 2026Letztes Update 5. März 2026

Mehr

Erster Auszubildender im CUBE Store Rhön erfolgreich übernommen

Erster Auszubildender im CUBE Store Rhön erfolgreich übernommen

5. März 2026
Planspiel Börse 2025: Die Gewinner und Gewinnerinnen stehen fest

Planspiel Börse 2025: Die Gewinner und Gewinnerinnen stehen fest

5. März 2026
videoüberwachung

Big Brother is watching you! – Krasse Überwachungsanlage in der Hadergasse

5. März 2026
Showbühne des Sports in der Georg-Wichtermann-Halle

Showbühne des Sports in der Georg-Wichtermann-Halle

5. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)