Auto IU
13-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?
WIESTHAL IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – Seit Dienstagabend wird die 13-jährige Darina G. aus dem Ortsteil Krommentahl vermisst, die gegen 15:00 Uhr ihre Wohnung im Schöllersgrund in Richtung Aschaffenburg verließ.
Da sie zum vereinbarten Zeitpunkt nicht nach Hause zurückkehrte und nicht mehr erreichbar ist, hofft die Polizei Lohr auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Bisherige Suchmaßnahmen und Überprüfungen von Anlaufadressen verliefen ergebnislos. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Vermisste im Raum Aschaffenburg oder Frankfurt aufhält, wobei derzeit keine Hinweise auf eine Straftat vorliegen.
Das könnte Dich auch interessieren:
Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der 13-Jährigen nimmt die Polizei in Lohr unter der Telefonnummer 09352/8741-0 entgegen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!