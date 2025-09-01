13 neue Auszubildende starten beim Landkreis Haßberge und Zweckverband Schulzentrum durch

LANDKREIS HASSBERGE – Mit dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres starten 13 junge Menschen ihre berufliche Laufbahn beim Landkreis Haßberge. Stellvertretender Landrat Michael Ziegler hieß die Nachwuchskräfte herzlich willkommen und betonte, dass sie die Fachkräfte von morgen seien und aktiv zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung beitragen werden.

Fünf junge Frauen haben sich für die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten entschieden: Cara Marie Bendel, Alicia Büttner, Hannah Füglein, Elsa Naumann und Tamila Winkler. Sie werden in den kommenden Jahren die vielfältigen Aufgaben der Kommunalverwaltung kennenlernen. Im Bereich der IT beginnen Laurenz Wagner und Paul Wißmüller ihre Ausbildung zu Fachinformatikern in der Fachrichtung Systemintegration.

Am Kreisbauhof in Haßfurt starten Lucas Dietz und Noah Hetterich ihre Ausbildung zu Straßenwärtern. Zudem beginnt Fabian Klemm seine Lehre als Gärtner in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau. Er wird sich künftig um die Pflege der Grünanlagen des Landkreises kümmern.

Im Bibliotheks- und Informationszentrum Haßfurt beginnt Janina Isakian ihre Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste. Darüber hinaus werden mit Isabel Hey und Larissa Zellmann zwei Beamtenanwärterinnen von der Regierung von Unterfranken zur Ausbildung an das Landratsamt Haßberge abgeordnet.