135.000 Euro Schaden: Regennasse Fahrbahn – Nicht angepasste Geschwindigkeit
MAIN-RHÖN – Am Donnerstag kam es auf regennasser Fahrbahn zu mehreren Verkehrsunfällen in der Region. Nach den Ermittlungen der Polizei war in allen Fällen die Geschwindigkeit zu hoch für die vorherrschenden Bedingungen. Obwohl es glücklicherweise nur zu leichten Verletzungen kam, liegt der entstandene Sachschaden bei über 100.000 Euro.
Auf der A 70 in Fahrtrichtung Bayreuth ereignete sich gegen 12:45 Uhr auf Höhe Schweinfurt der erste Unfall. Ein 66-jähriger Mercedesfahrer verlor auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen schleuderte über die Fahrbahn und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrer und zwei im Auto sitzende Kinder wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von geschätzten 60.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bergrheinfeld, Werneck und Schweinfurt sicherten die Unfallstelle ab.
Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 13:50 Uhr ebenfalls auf der A70 in Richtung Bayreuth, diesmal auf Höhe Theres. Ein 33-jähriger Skodafahrer verlor bei Nässe die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Während sich in der Folge ein Stau bildete, erkannte ein 63-jähriger Skoda-Fahrer dies zu spät und fuhr auf den Mercedes einer 27-jährigen Frau auf. Während die Frau unverletzt blieb, wurde der Unfallverursacher zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Gesamtschaden der beiden Unfälle wird auf über 75.000 Euro geschätzt. Einsatzkräfte der Autobahnpolizei, des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehren aus Sennfeld, Gochsheim und Schonungen waren vor Ort.
Die Polizei Unterfranken gibt aus diesem Anlass wichtige Tipps, um solche Gefahrensituationen zu vermeiden: Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßenbedingungen an, fahren Sie bei Regen besonders langsam und vorsichtig. Insbesondere in Bodensenken, Unterführungen, Spurrillen und Kurven sammelt sich bei Regengüssen viel Wasser. Halten Sie zudem genügend Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!