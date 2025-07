136 Spiele in fünf Jahren – Dylan Hood verlässt die Mighty Dogs

SCHWEINFURT – Nach fünf erfolgreichen Jahren im Trikot des ERV Schweinfurt müssen sich die Fans der Mighty Dogs von ihrem langjährigen Leistungsträger Dylan Hood verabschieden. Der kanadische Stürmer kam in der Corona-Saison 2020/2021 zum Team, bestritt zunächst lediglich ein Gastspiel bei der EA Schongau, bevor der Spielbetrieb aufgrund der Pandemie eingestellt wurde.

In den darauffolgenden vier Spielzeiten entwickelte sich der mittlerweile 35-Jährige zu einer festen Größe im Team und sorgte mit seiner offensiven Präsenz für Aufsehen in der Bayernliga. Mit beeindruckenden 276 Scorerpunkten, verteilt auf 140 Tore und 139 Assists in 136 Spielen, erzielte Hood im Durchschnitt über zwei Punkte pro Partie – ein bemerkenswerter Wert.

Trotz dieser Bilanz entschieden sich die Verantwortlichen der Mighty Dogs, den Vertrag mit dem letztjährigen Kapitän nicht zu verlängern und die Kontingentstelle neu zu besetzen. Neben wirtschaftlichen Erwägungen spielte auch die Sperre Hoods aus dem letzten Heimspiel der Playoff-Viertelfinalserie gegen Ulm eine Rolle.

Gerald Zettner erklärt: „Die Entscheidung fiel uns alles andere als leicht. Dylan war über die Jahre bei uns ein treuer und zuverlässiger Spieler, der sich voll mit dem Verein identifiziert hat. Aufgrund des gestiegenen Kostendrucks mussten wir auch über Spieler nachdenken, die neben dem Gehalt weniger Transferkosten verursachen. Die Tatsache, dass Dylan für die komplette Vorbereitung und die ersten beiden Meisterschaftsspiele gesperrt wäre, hat uns dann im Ergebnis diese schwere Entscheidung treffen lassen. Wir sind Dylan für seine Zeit in Schweinfurt überaus dankbar und wünschen ihm privat und beruflich nur das Allerbeste.“

Auch Dylan Hood richtete sich zum Abschied noch einmal direkt an den Verein und seine Anhänger: „Zuerst einmal möchte ich mich bei den Fans für ihre unglaubliche Unterstützung bedanken – eure Leidenschaft und Loyalität haben es zu einem Privileg gemacht, hier zu spielen! Und dafür werde ich immer dankbar sein! Auch den Sponsoren danke ich herzlich dafür, dass sie an mich geglaubt und die vergangenen Spielzeiten möglich gemacht haben. Und an meine Teamkollegen – es war mir eine Ehre, das Eis mit so einer großartigen Gruppe zu teilen. Es war wirklich ein Vergnügen, die letzten Jahre gemeinsam zu verbringen. Ich bin dankbar für die Erinnerungen und dafür, Teil dieses Vereins gewesen zu sein. Macht´s gut, euer Dylan Hood.“

Die Mighty Dogs kündigen bereits an, in Kürze einen weiteren Neuzugang vorzustellen. Der Verein bedankt sich bei Dylan Hood für seinen unermüdlichen Einsatz und wünscht ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft.