14-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

29. Januar 2026Letztes Update 29. Januar 2026
14-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?
Foto: Polizei Unterfranken
JOHANNESBERG, LKR. ASCHAFFENBURG – Seit Mittwochnachmittag wird eine 14-Jährige vermisst. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit gestern sucht die Polizei nach der 14-jährigen Sevim S., die nach dem Schulbesuch in Hösbach nicht nach Hause, nach Johannesberg zurückgekehrt ist. Sie wurde deshalb als vermisst gemeldet. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.

Ermittlungen zufolge könnte sich die Vermisste auch im Bereich Frankfurt am Main aufhalten.

Sie wird wie folgt beschrieben:

VERMISST - Bitte helft mit!
  • 160 cm groß
  • Schlanke Statur
  • Schwarze, lange Haare
  • Bekleidet mit einem weißen Pullover, dunkler Hose, schwarzer Winterjacke mit Pelz und blauen Vans

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.

