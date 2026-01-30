Auto IU

14-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

30. Januar 2026Letztes Update 30. Januar 2026
14-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?
Foto: Polizei Unterfranken
Sparkasse

JOHANNESBERG, LKR. ASCHAFFENBURG – Seit Mittwochnachmittag wird eine 14-Jährige vermisst. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit gestern sucht die Polizei nach der 14-jährigen Sevim S., die nach dem Schulbesuch in Hösbach nicht nach Hause, nach Johannesberg zurückgekehrt ist. Sie wurde deshalb als vermisst gemeldet. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.

Ermittlungen zufolge könnte sich die Vermisste auch im Bereich Frankfurt am Main aufhalten.

Mehr

Sie wird wie folgt beschrieben:

VERMISST - Bitte helft mit!
Bubmann-Messen Bauen-Wohnen-Ambiente 2025
  • 160 cm groß
  • Schlanke Statur
  • Schwarze, lange Haare
  • Bekleidet mit einem weißen Pullover, dunkler Hose, schwarzer Winterjacke mit Pelz und blauen Vans

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

30. Januar 2026Letztes Update 30. Januar 2026

Mehr

Bürgersprechstunde der Zweiten Bürgermeisterin am 02. Februar

Bürgersprechstunde der Zweiten Bürgermeisterin am 02. Februar

30. Januar 2026

Erwischt: Festnahme nach Callcenterbetrug – Angebliche Polizeibeamtin in Haft

30. Januar 2026
Im Dienstbereich der Polizei Hassfurt hatte man gut zu tun: Einbrecher, Unfallflüchtige, Unfälle, Fahrrad- und Zigarettendiebe

Im Dienstbereich der Polizei Hassfurt hatte man gut zu tun: Einbrecher, Unfallflüchtige, Unfälle, Fahrrad- und Zigarettendiebe

30. Januar 2026

Tragisch: 16-Jähriger verstirbt in Würzburg nach Einnahme von verschreibungspflichtigem Opiat – Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

30. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)