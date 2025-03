14-Jährige von Unbekanntem angesprochen – Zeugin gesucht

BAD BRÜCKENAU, LKR. BAD KISSINGEN – Die Polizei in Bad Brückenau geht aktuell Hinweisen nach, laut denen ein Fahrradfahrer ein junges Mädchen in unsittlicher Weise angesprochen hat. Nach Würdigung aller Umstände gehen die Ermittler nicht von dem Versuch einer strafbaren Handlung aus.

Dem aktuellen Sachstand nach soll es am Montag gegen 16:00 Uhr, zu einem Vorfall in der Straße „Am Kleinen Steinbusch“ sowie auf dem Radweg entlang der Sinn gekommen sein. Hierbei soll ein bislang unbekannter Radfahrer die 14-Jährige in unsittlicher Weise angesprochen haben. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es jedoch keinen Anfangsverdacht einer Straftat.

Dem Mädchen kam auf dem Radweg eine bislang unbekannte Zeugin zur Hilfe, sodass der Radfahrer davonfuhr.

Die Dame wird gebeten sich unter Tel. 09741/606-0 mit der Polizei Bad Brückenau in Verbindung zu setzen.