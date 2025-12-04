14 Jahre gibt es sie schon: die Aktion „Bäume für die Zukunft“
SCHWEINFURT – Im Schweinfurter Stadtwald fand am Freitag, den 28. November, und am Samstag, den 29. November, die Aktion „Bäume für die Zukunft“ statt. Bei dieser seit 14 Jahren bestehenden Initiative pflanzen frisch gebackene Eltern einen Baum für ihren Nachwuchs.
In diesem Jahr fiel die Wahl auf die Baumarten Roteiche und Esskastanie, da diese trockenheits- und hitzeverträglicher sind als die Fichten des Stadtwaldes. Das städtische Forstamt erklärte den teilnehmenden Eltern, Großeltern und Kindern, dass das bunte Laub der Roteiche im Herbst für einen kleinen „Indian Summer“ sorgen werde.
Die Aktion, die von Angela und Roland Merz initiiert wurde, hat mittlerweile zur Pflanzung von mehr als 3.000 neuen Bäumen in Schweinfurt geführt.
-
Finanzierung: Die Bäume werden seit vielen Jahren von der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge finanziert.
-
Engagement: Roberto Nernosi, Vorstandsmitglied der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, betonte bei der Pflanzaktion die Wichtigkeit der Unterstützung von Projekten im Umwelt- und Klimaschutz durch die Sparkasse.
-
Organisation: Organisation und Durchführung der Aktion liegen in den Händen der Mitarbeiter des Städtischen Forstamtes.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!