14. Oktober 1943: Ein Schlag gegen die Kugellager-Industrie in Schweinfurt

SCHWEINFURT – „Schwarzer Donnerstag“ 14. Oktober 1943: Der zweite Bombenangriff auf Schweinfurt. Die Combined Bomber Offensive (CBO) im europäischen Kriegsschauplatz war eine der blutigsten Kampagnen Amerikas gegen das Dritte Reich.

Von Stützpunkten im Vereinigten Königreich aus flogen die US Army Air Forces (USAAF) gemeinsam mit ihren Gegenstücken vom Bomber Command der Royal Air Force (RAF) Einsätze über dem besetzten Europa. Die CBO versuchte, die deutsche Infrastruktur und ihre Fähigkeit zur Unterstützung der Kriegsanstrengungen der Nazis zu schwächen. Die Kampagne zielte auch darauf ab, die Lufthoheit über dem Kontinent zur Unterstützung künftiger Bodenoffensiven zu etablieren. Die alliierten Luftstreitkräfte griffen deutsche Städte, Produktionsanlagen und Industriegebiete an und zielten dabei auf Fabriken, Werften, Flugplätze und Montageanlagen. Während die RAF nachts Flächenbombardements durchführte, versuchten die Amerikaner tagsüber Präzisionsangriffe. In dieser drei Jahre dauernden gemeinsamen Kampagne führte die 8. US-Luftflotte die amerikanischen Bombenangriffe über Europa an, erlitt jedoch mehr als 70.000 Opfer.

Als Reaktion auf die alliierte Luftoffensive baute die deutsche Luftwaffe ein starkes integriertes Luftabwehrsystem mit Abfangjägern auf, die von bodengestützten Radarkontrollstellen gesteuert wurden. Deutsche Kampfflugzeuge vom Typ ME-109, FW-190, ME-110 und JU-88 griffen alliierte Flugzeuge an, die über das besetzte Europa flogen. Darüber hinaus zielten auch Flugabwehrkanonen, allgemein als „Flak“ bezeichnet, auf die alliierten Bomber. Die Flakarmee der Luftwaffe, die schließlich über eine Million Mann zählte, umfasste Tausende von 88-, 105- und 128-mm-Geschützen, die strategisch in der Nähe potenzieller Ziele oder auf bekannten Bomberrouten platziert waren. Als die beiden Seiten aufeinanderprallten, wurde der Luftkrieg zu einem Test der Widerstandsfähigkeit, da die Besatzungen der Luftwaffe und der Alliierten in einen Höhenkampf der Abnutzung verwickelt waren.

Ein Beispiel für die Grausamkeit dieses Luftkampfs war ein Einsatz am 14. Oktober 1943. An dem als „Schwarzer Donnerstag“ bekannt gewordenen Einsatz flogen die 1. und 3. Luftdivision der 8. Luftwaffe von Stützpunkten in East Anglia aus und griffen deutsche Kugellagerfabriken im 400 Meilen entfernten Schweinfurt an. Da ein Großteil der deutschen Kriegsmaschinerie auf reibungsarmen Kugellagern beruhte, glaubten die Luftfahrtplaner, dass die Zerstörung der Kugellagerproduktion einen kaskadenartigen Effekt auf die Kriegsfähigkeit der Nazis haben würde. Ein früherer Angriff auf Schweinfurt im August kostete der USAAF zwar 60 Bomber, was 20 Prozent der angreifenden Streitmacht entsprach, doch der Angriff reduzierte die Lagerproduktion um 40 Prozent. Die Deutschen erholten sich jedoch schnell und die Alliierten planten einen zweiten Angriff.

Obwohl die Amerikaner anfangs glaubten, sie könnten Bomber ohne Eskorte in feindliches Gebiet fliegen, lehrte sie diese frühe Phase des Luftkriegs einige harte Lektionen. Obwohl sie mit bis zu zehn Maschinengewehren ausgestattet waren, wurden die schweren US-Bomber B-17 und B-24 ständig von der deutschen Verteidigung bedrängt, und die amerikanischen Verluste begannen zu steigen. Die Verluste wurden so groß, dass die amerikanischen Besatzungen statistisch gesehen ihre vorgeschriebenen 25 Kampfeinsätze nicht überlebten. Die alliierten Verfolgungsflugzeuge waren sich zwar der Notwendigkeit einer Jagdbegleitung zum Schutz der Bomber bewusst, hatten jedoch 1943 nicht die Reichweite, um weit über die französische und niederländische Küste hinaus zu fliegen.

Infolgedessen wurden die 291 Bomber des Angriffs auf Schweinfurt im Oktober nur auf den ersten 200 Meilen ihrer Reise eskortiert. Die restlichen 200 Meilen flogen die Bomber ohne jeglichen Jagdschutz. Als sich die B-17 in ihrer „Kampfbox“-Formation Aachen näherten, erreichten die P-47-Jäger der USAAF die Grenzen ihrer Einsatzreichweite. Zum Zeichen ihres Abflugs wedelten sie den B-17 in einem freundlichen Abschiedsgruß mit den Flügeln zu, zogen ab und kehrten heim.

Sobald die amerikanischen Jäger abgezogen waren, schlug die Luftwaffe zu.

Trotz eines gescheiterten Versuchs, mit B-24-Bombern in Richtung Nordsee ein Ablenkungsmanöver zu starten, verfolgten die Deutschen die amerikanische B-17-Hauptformation mit Radar, sobald sie abhob. Als die P-47 das Gebiet verließen, griffen radargesteuerte deutsche Jäger die Bomber an. Einmotorige deutsche Jäger, drei und vier nebeneinander, griffen die amerikanische Formation frontal an und feuerten aus kurzer Entfernung 20-mm-Kanonen ab. Dieser ersten Welle folgte schnell eine zweite, bestehend aus schweren zweimotorigen JU-88-Jägern. Die größeren Jäger feuerten nicht nur schwere Kanonen ab, sondern auch 21-cm-Raketen, die unter ihren Flügeln abgefeuert wurden. Indem sie diese Geschosse aus bis zu 900 Metern Entfernung abfeuerten, konnten die JU-88 sicher außerhalb der Reichweite der Abwehrgeschütze des Bombers bleiben. Mit ihrer beträchtlichen explosiven Feuerkraft konnte eine einzige Rakete einen Bomber leicht mit nur einer Salve zerstören. Die JU-88 feuerten Raketen auf den Führungsbomber ab und zwangen die amerikanische Formation, sich aufzulösen, während einzelne B-17-Bomber Ausweichmanöver durchführten.

Solche Taktiken zerstörten das gegenseitig unterstützende Abwehrfeuer der amerikanischen Formation. Die Luftwaffe koordinierte ihre Angriffe effektiv, indem sie sich auf einzelne Gruppen innerhalb der Formation konzentrierte. Die Deutschen überwältigten die Abwehrfähigkeiten der Einheit und wandten sich dann den beschädigten Nachzüglern zu, die aus der defensiven Bomberformation herausgefallen waren. Was die Lage für die USAAF noch schlimmer machte, war, dass die Besatzungen der Luftwaffe, die von ihren Heimatbasen flogen, Zeit hatten, zu landen, aufzutanken, sich neu zu bewaffnen und erneut einen Einsatz zu starten. Dieser Prozess setzte sich fort, während die Bomberformation zum und vom Zielgebiet flog.

Als die Amerikaner sich Schweinfurt näherten, hatten ihre Verbände bereits 28 Flugzeuge verloren. Mit der 1. Bomb Division an der Spitze berichteten die Besatzungen der nachfolgenden 3. Division, dass ihr Weg zum Ziel deutlich durch den Rauch und das Feuer der abgeschossenen B-17 der vorausfahrenden Verbände zu erkennen war. Bevor die 40. Bomb Group das Ziel erreichte, hatte sie bereits sieben von 49 Flugzeugen verloren und viele weitere wurden beschädigt. Als die Bomber den „Ausgangspunkt“ erreichten und ihre Bombenabwürfe starteten, ließen die deutschen Luftangriffe nach.

Als die Amerikaner sich Schweinfurt näherten, hatten ihre Formationen bereits 28 Flugzeuge verloren. Mit der 1. Bomb Division an der Spitze berichteten die Besatzungen der nachfolgenden 3. Division, dass ihr Weg zum Ziel deutlich durch den Rauch und das Feuer der abgeschossenen B-17 der vorangehenden Formationen zu erkennen war. Bevor die 40. Bomb Group das Ziel erreichte, hatte sie bereits sieben von 49 Flugzeugen verloren und viele weitere wurden beschädigt. Als die Bomber den „Ausgangspunkt“ erreichten und ihre Bombenabwürfe starteten, ließen die deutschen Luftangriffe nach.

Die Abwesenheit feindlicher Jäger und das klare Wetter waren erfreulich, doch nun griffen die Flakgeschütze der Luftwaffe die Formationen an. Die Besatzungen, die direkten Treffern ausweichen mussten, konnten noch immer das Geräusch der Granatsplitter hören, die die dünne Aluminiumhaut ihrer Bomber durchbohrten oder davon abprallten. Während die Schützen auf die verfolgenden Jäger zurückschießen konnten, konnten sie gegen die Flak nichts ausrichten. Sie mussten durch das Sperrfeuer hindurch.

Trotz der Schläge, die die Formationen erlitten, trafen ihre Bomben den Kugellagerkomplex genau. Die überlebenden Flugzeuge der 40. Gruppe warfen 53 Prozent ihrer Bomben innerhalb von 300 Metern vom Zielpunkt ab. Von den 1122 abgeworfenen Sprengbomben landeten 143 mit 88 Volltreffern auf dem Fabrikgelände. Trotz der Genauigkeit des Angriffs ergab eine spätere Analyse jedoch, dass die deutsche Kugellagerproduktion lediglich um 10 Prozent zurückgegangen war.

Nachdem die Bomber ihre Ladung erfolgreich abgeliefert hatten, sahen sie sich bei ihrer Rückkehr in die Heimat denselben Gefahren ausgesetzt. Die deutschen Jäger setzten ihre Angriffe erneut fort, und ein Pilot sagte:

„… noch nie hatten wir so viele Deutsche gleichzeitig am Himmel gesehen und noch nie schienen ihre Angriffe so gut koordiniert zu sein … wohin man auch blickte, überall griffen Deutsche an und B-17 rauchten, brannten und trudelten.“

Die Luftwaffe setzte ihre Angriffe fort, bis die Bomber den Ärmelkanal erreichten. Schließlich flogen die überlebenden Bomber schwerfällig nach England, wobei viele auf dem ersten Flugplatz landeten, den sie finden konnten, während andere auf dem erstbesten verfügbaren ebenen Boden landeten.

Als die Amerikaner nach Hause zurückkehrten, hatten sie 60 B-17 verloren, weitere 17 waren nicht mehr flugtauglich und weitere 121 wurden geringfügig beschädigt. Das war nur der materielle Verlust. Die Zahl der getöteten, verwundeten oder vermissten Besatzungsmitglieder betrug über 600, was fast 20 Prozent der eingesetzten Männer entspricht. Diese düsteren Zahlen waren doppelt so hoch wie die Verlustrate, die die Planer der 8. Air Force für akzeptabel hielten. Während die Schützen der Bomber 186 abgeschossene Jagdflugzeuge der Luftwaffe, 27 „wahrscheinlich“, und weitere 89 beschädigt angaben, waren solche Zahlen maßlos übertrieben. Viele Männer nahmen oft für sich in Anspruch, dass ein und derselbe Jäger eine Formation durchbrochen hatte, während andere Behauptungen reines Wunschdenken waren. Für dieses Datum zeigten deutsche Aufzeichnungen einen Verlust von nur 31 zerstörten, 12 abgeschriebenen und 34 beschädigten Jägern – kaum das, was die Amerikaner behaupteten.

Damals lobten die Führer der USAAF die Wirkung und erklärten den Sieg trotz der hohen amerikanischen Verlustrate für sich. Der Kommandeur der 8. Air Force, Generalleutnant Ira Eaker, verkündete: „Jetzt haben wir der Hunnen-Luftwaffe die Zähne zusammengebissen …“, aber eine solche Behauptung war reine Falschmeldung und völlig unzutreffend. Während die Führung der USAAF öffentlich den Erfolg verkündete, äußerte sie im Geheimen tiefe Besorgnis über die Verluste, da die Moral der 8. Air Force sank. Die Realität war, dass tiefe Vorstöße in Deutschland ohne Jagdfliegereskorte zu kostspielig waren. Für den Rest des Jahres 1943 beschränkte die 8. Air Force ihre Angriffe auf Frankreich, die europäische Küste und das Ruhrgebiet, wo Jagdfliegereskorte möglich war.

Luftfahrtplaner vermieden ähnliche Angriffe tief in Deutschland, bis der P-51 „Mustang“ mit seiner größeren Reichweite, ausgezeichneten Manövrierfähigkeit und reichlichen Bewaffnung einsatzbereit wurde. Die Erfahrung des „Schwarzen Donnerstags“ hatte jedoch nicht nur auf die Männer und die Flugzeuge nachhaltige Auswirkungen, sondern veranlasste die USAAF auch dazu, ihre Theorie des strategischen Tagesbombardements zu überdenken. Um den Luftkrieg zu gewinnen, waren neue Doktrinen und Ausrüstung erforderlich und ein Großteil des Jahres 1944 würde dafür benötigt.

Von Militärhistoriker Dr. John M. Curatola, Oberstleutnant des USMC (im Ruhestand)

Quelle: www.nationalww2museum.org