14. Rotarian Rowdy River Raft Race: Spektakel auf dem Main für den guten Zweck
SCHWEINFURT – Am Sonntag, den 28. Juni 2026, verwandelt sich die Gutermann-Promenade wieder in die Arena für das größte Schlauchbootrennen Deutschlands. Das „Rowdy River Raft Race“ lädt Paddler, Familien und Firmen zu einem sommerlichen Benefiz-Event ein, bei dem der Spaß an der Bewegung untrennbar mit dem Engagement für soziale Projekte in der Region verbunden ist.
Rund 500 Aktive und mehrere tausend Zuschauer werden am Mainufer erwartet, wenn die Teams in Original-Bundeswehr-Schlauchbooten um den Sieg – oder den begehrten Sonderpreis für den originellsten Mannschaftsauftritt – kämpfen. Mit dabei sind etablierte Teams wie die „Riedel Rafting Queens“, die „Bocksbeutel Allstars“ oder die „Paddel Schweine“. Vorkenntnisse sind für die Teilnahme nicht erforderlich, da Boote und Ausrüstung vom Veranstalter gestellt werden.
Premiere: MainSplash Challenge für Schüler
Eine Neuerung im Jahr 2026 ist die „MainSplash Challenge“. Dieser spezielle Schweinfurter Schüler Cup richtet sich an Schulklassen der Jahrgangsstufen 10 bis 12. Neben dem sportlichen Abenteuer winken den teilnehmenden Klassen attraktive Geldpreise für die Klassenkasse und die Chance, echten Teamgeist unter Beweis zu stellen.
Rahmenprogramm für die ganze Familie
Nicht nur auf dem Wasser ist einiges geboten. Die Gutermann-Promenade bietet ein vielfältiges Rahmenprogramm bei freiem Eintritt:
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Mobilität zu Wasser und Land: Die legendären Amphicar-Rundfahrten sind auch in diesem Jahr wieder Teil des Programms.
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Action für Kinder: Ein AOK-Surfsimulator, Street-Soccer, eine Fotobox und eine Planeten-Entdeckertour sorgen für Unterhaltung bei den jungen Gästen.
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Kulinarik und Musik: Ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken sowie Live-Musik runden das Sommerfest ab.
Über 150.000 Euro für soziale Projekte
Hinter dem bunten Treiben steht ein ernster und wichtiger Hintergrund: Der Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn nutzt den Reinerlös der Veranstaltung für gemeinnützige Zwecke. Unterstützt von Sponsoren wie der AOK Bayern und dem Hauptzollamt Schweinfurt konnten so bisher über 150.000 Euro an regionale Organisationen ausgeschüttet werden. Zu den Geförderten zählen unter anderem die Bahnhofsmission, das Haus Marienthal, der Kinderschutzbund sowie zahlreiche Schulen und Kindergärten in und um Schweinfurt.
Anmeldung und Training
Interessierte Teams aus Freunden, Kollegen oder Vereinen können sich ab sofort online anmelden. Für alle, die vorab ein Gefühl für das Boot bekommen möchten, besteht am Samstag, den 27. Juni 2026, nach vorheriger Anmeldung die Möglichkeit zu einer Trainingseinheit auf dem Main.
Alle Details zur Anmeldung und zum Ablauf finden Sie unter: www.RaftRace.de
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