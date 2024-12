15.000 Euro Schaden – 81-Jährige übersieht entgegenkommenden Pkw

ZEIL AM MAIN – Am Mittwoch, den 11.12.2024, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2477 ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Eine 81-jährige Fahrerin eines VW wollte nach links in die Staatsstraße 2447 einbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Fiat. Es kam zu einer Kollision, bei der der Fiat um 180 Grad gedreht wurde.

Verletzte und Einsatzmaßnahmen

Die 57-jährige Fahrerin des Fiat wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von der Feuerwehr Zeil am Main aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde anschließend zur Behandlung in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen im VW blieben unverletzt.

Sachschaden und Verkehrsbehinderungen

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme sperrten die Feuerwehren aus Zeil und Knetzgau die Einmündung großräumig ab, um den Verkehr umzuleiten.