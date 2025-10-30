15.000 Euro Schaden: Mehrere Fahrzeuge mit Sprühfarbe beschmiert – Polizei sucht Zeugen in Marktheidenfeld

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Am Mittwochmorgen nahmen Beamte der PI Marktheidenfeld eine Sachbeschädigung an mindestens elf geparkten Fahrzeugen in der Spessartstraße, sowie in der Eltertstraße auf.

Erstem Sachstand nach besprühte ein derzeit noch Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Fahrzeuge mit silberner Farbe.

Die Schadenshöhe wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Marktheidenfeld unter der Tel. 09391/9841-0 zu melden.