15-Jährige aus Aschaffenburg vermisst – Wer kann Hinweise geben?
ASCHAFFENBURG – Die Polizei Aschaffenburg bittet um Mithilfe bei der Suche nach der seit Mittwochabend, 18:00 Uhr, vermissten 15-jährigen Leah W.
Es ist möglich, dass sich die Vermisste auch im Bereich Mömbris aufhält.
Leah W. wird wie folgt beschrieben:
-
Größe: 160 cm
-
Gewicht: circa 50 kg, schlanke Statur
-
Haare: braun
-
Bekleidung: dunkler Kapuzenpullover, schwarze „Baggy“ Hose, graue Schuhe
-
Auffällig: größere Ohrringe an beiden Ohren
Die Polizeiinspektion Aschaffenburg nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.
