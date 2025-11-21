Auto IU

15-Jährige aus Aschaffenburg vermisst – Wer kann Hinweise geben?

21. November 2025Letztes Update 21. November 2025
Foto: Polizei
Sparkasse

ASCHAFFENBURG – Die Polizei Aschaffenburg bittet um Mithilfe bei der Suche nach der seit Mittwochabend, 18:00 Uhr, vermissten 15-jährigen Leah W.

Es ist möglich, dass sich die Vermisste auch im Bereich Mömbris aufhält.

Leah W. wird wie folgt beschrieben:

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

  • Größe: 160 cm

  • Gewicht: circa 50 kg, schlanke Statur

  • Haare: braun

  • Bekleidung: dunkler Kapuzenpullover, schwarze „Baggy“ Hose, graue Schuhe

  • Auffällig: größere Ohrringe an beiden Ohren

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Dein Ding

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

21. November 2025Letztes Update 21. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)