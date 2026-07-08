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15-Jährige bei „Fahrstunden“ ertappt: Strafverfahren eingeleitet

8. Juli 2026Letztes Update 8. Juli 2026
15-Jährige bei „Fahrstunden“ ertappt: Strafverfahren eingeleitet
Bild von Markus Spiske auf Pixabay
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WÜRZBURG / STEINBACHTAL – Am Dienstagabend, den 7. Juli 2026, kontrollierte eine Polizeistreife in der König-Heinrich-Straße einen Pkw, der von einer erst 15-jährigen Jugendlichen gelenkt wurde.

Hergang der Kontrolle

Gegen 21:30 Uhr stoppten die Beamten der Würzburger Polizei einen weißen VW Polo. Am Steuer des Fahrzeugs saß die 15-Jährige, während auf dem Beifahrersitz die 19-jährige Fahrzeughalterin Platz genommen hatte. Die junge Frau gab gegenüber den Einsatzkräften an, der Minderjährigen das Autofahren beibringen zu wollen.

Rechtliche Konsequenzen

Verstrickt und zugenäht
Newsallianz

Der Vorfall zieht strafrechtliche Ermittlungen nach sich:

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  • Gegen die 15-jährige Fahrerin wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

  • Gegen die 19-jährige Fahrzeughalterin wird wegen des Zulassens beziehungsweise der Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.


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