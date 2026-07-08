15-Jährige bei „Fahrstunden“ ertappt: Strafverfahren eingeleitet
WÜRZBURG / STEINBACHTAL – Am Dienstagabend, den 7. Juli 2026, kontrollierte eine Polizeistreife in der König-Heinrich-Straße einen Pkw, der von einer erst 15-jährigen Jugendlichen gelenkt wurde.
Hergang der Kontrolle
Gegen 21:30 Uhr stoppten die Beamten der Würzburger Polizei einen weißen VW Polo. Am Steuer des Fahrzeugs saß die 15-Jährige, während auf dem Beifahrersitz die 19-jährige Fahrzeughalterin Platz genommen hatte. Die junge Frau gab gegenüber den Einsatzkräften an, der Minderjährigen das Autofahren beibringen zu wollen.
Rechtliche Konsequenzen
Der Vorfall zieht strafrechtliche Ermittlungen nach sich:
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Gegen die 15-jährige Fahrerin wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
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Gegen die 19-jährige Fahrzeughalterin wird wegen des Zulassens beziehungsweise der Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.
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