15-Jährige in Haßfurt vermisst – Wer kann Hinweise geben?

HASSFURT – Seit Montagnachmittag wird die 15-jährige Joana L. vermisst, und die Polizei Haßfurt bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe. Joana verließ am Montag um 16:30 Uhr die Jugendeinrichtung in der Daimlerstraße und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Nach den bisherigen Erkenntnissen könnte sich das Mädchen möglicherweise in Mittelfranken aufhalten.

Die Polizei ist seit dem Verschwinden intensiv auf der Suche nach Joana und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Aufenthaltsort der Vermissten schnell zu klären.

Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

Circa 162 cm groß

Blonde Haare

Schlanke Statur

Auffällig stark geschminkt

Bekleidet mit einer schwarzen glänzenden Hose, einer schwarzen Jacke, einem weißen Pullover sowie weißen „Nike“-Sneakern

Wer Hinweise zu Joanas Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.