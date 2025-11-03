15-Jährige mit falschen Dollarnoten und Sturmhaube – TikTok-Trend eskaliert
WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Samstag gegen 17:40 Uhr kam es in einem Schnellrestaurant am Marktplatz zu einem Vorfall, der den Anschein eines Überfalls erweckte. Zwei 15-Jährige, darunter ein britischer Austauschschüler, wollten dort ein Video für TikTok drehen.
Die beiden Jugendlichen hatten falsche Dollarnoten dabei. Nachdem die Mitarbeiter des Restaurants sie aufgefordert hatten, das Lokal zu verlassen, setzte einer der 15-Jährigen (der britische Austauschschüler) eine Sturmhaube auf und zog eine zuvor entwendete Softairpistole.
Durch den geistesgegenwärtigen Einsatz eines Mitarbeiters wurde der 15-Jährige umgehend demaskiert und entwaffnet. Beide Jugendliche wurden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Nach einem Zwischenstopp auf der Polizeidienststelle und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.
Es wird nun wegen Bedrohung, Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
