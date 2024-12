15-Jähriger fährt mit dem Auto spazieren und hat noch 2 Leute dabei…

BAD NEUSTADT/SAALE – LKR. RHÖN-GRABFELD – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fiel einer Polizeistreife ein Pkw auf, der an der Ampelanlage der Finanzamt-Kreuzung bei Rotlicht in die Siemensstraße abbog.

Bei der anschließenden Kontrolle des mit drei Personen besetzten Fahrzeugs konnte sich der Fahrer nicht ausweisen. Zunächst gab er an, volljährig zu sein, und machte eine falsche Namensangabe. Im Verlauf der Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass der Fahrer erst 15 Jahre alt war, keinen Führerschein besaß und das Fahrzeug ohne Wissen des Halters nutzte.

Der Fahrzeugschlüssel wurde daraufhin sichergestellt. Die Insassen wurden nach der Sachbearbeitung an ihre Personensorgeberechtigten übergeben.