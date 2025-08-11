15-Jähriger hat fragwürdige Talente, entwendet E-Scooter und stürzt – Festnahme durch Polizeibeamten in Freizeit – Jugendlicher bereits am Vormittag straffällig
WÜRZBURG U. PROSSELSHEIM, OT SELIGENSTADT, LKR. WÜRZBURG – Ein 15-Jähriger ist am Donnerstag gleich zweimal straffällig geworden. Zuerst wurde er zusammen mit einem Bekannten beim Ladendiebstahl in einer Würzburger Drogerie erwischt. Nur sechs Stunden später stahl er in Seligenstadt einen E-Scooter, wurde dabei jedoch von Passanten und einem Polizeibeamten in Freizeit festgehalten. Der Jugendliche muss sich nun für mehrere Taten verantworten.
Am Donnerstagmorgen gegen 10:00 Uhr versuchte der 15-Jährige, in Begleitung eines ein Jahr älteren Bekannten, ein Parfüm im Wert von rund 130 Euro aus einer Drogerie am Würzburger Dominikanerplatz zu stehlen. Der Ladendetektiv stellte die beiden, woraufhin die Polizei gerufen wurde. Da der 15-Jährige ein Messer bei sich trug, wird gegen die beiden wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt.
Am Nachmittag setzten die beiden Jugendlichen ihren Weg nach Schweinfurt mit dem Zug fort. Sie wurden jedoch ohne gültiges Ticket kurz vor dem Bahnhof Seligenstadt entdeckt und verließen den Zug. Dort wurde der 15-Jährige dabei beobachtet, wie er einen E-Scooter kurzschloss und damit losfuhr. Zeugen und ein zufällig anwesender Polizeibeamter konnten ihn festhalten. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Der Jugendliche wurde anschließend seinen Erziehungsberechtigten übergeben.
