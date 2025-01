15 Jahre Kulturstiftung Schweinfurt – 15 Jahre erfolgreiche Kulturarbeit

SCHWEINFURT – 15 Jahre Kulturförderung durch die Schäfer-Stiftung

Am 29. Juni 2009 übergab das Ehepaar Hannelore und Otto G. Schäfer, Ehrenbürger der Stadt Schweinfurt, die damals neu gegründete Kulturstiftung offiziell in die Obhut der Stadt. Dies geschah feierlich vor dem Kunstwerk „Im Anfang war das Wort“ von Stefan Schwerdtfeger in der Kunsthalle Schweinfurt. Mit einem Grundstockvermögen von 900.000 € startete die Stiftung, die inzwischen durch Zuwächse Dritter auf beeindruckende 3,2 Millionen € angewachsen ist.

Die Schäfer-Stiftung hat sich als tragende Säule der Schweinfurter Kulturszene etabliert. Bis heute wurden 1,5 Millionen € in kulturelle Projekte der Stadt investiert. Otto G. Schäfer war es stets ein Anliegen, insbesondere die freie, nicht-städtische Kulturszene zu fördern. Die zweimal jährlich ausgeschütteten Mittel unterstützen Ausstellungen, Kunstankäufe, wissenschaftliche Publikationen, Kulturpreise und den Erhalt der Museen.

Kulturschaffende mit Sitz in Schweinfurt können Zuschüsse jeweils bis zum 1. März oder 1. September für das entsprechende Halbjahr beantragen. Ohne die Schäfer-Stiftung wäre das Schweinfurter Kulturleben um vieles ärmer – zahlreiche Projekte wären ohne ihre finanzielle Unterstützung gar nicht umsetzbar gewesen.

Anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Stiftung wurde ein Faltblatt veröffentlicht, das Einblicke in die Geschichte und das Engagement der Kulturstiftung gibt. Die Leitung der Stiftung obliegt dem Vorstand unter der Regie des Oberbürgermeisters, dem Kuratorium und deren Geschäftsführer, die mit einem wachsamen Auge über die Belange der Förderstiftung wachen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 trägt die Schäfer-Stiftung maßgeblich dazu bei, Schweinfurt als Stadt der „Kunst und Industrie“ nachhaltig zu stärken.