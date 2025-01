15 Jahre MehrWegGottesdienst: „Freude wählen“ am 16. Februar um 17:30 Uhr in St. Johannis Schweinfurt

SCHWEINFURT – Seit 15 Jahren ist der MehrWegGottesdienst ein fester Bestandteil der evangelischen Citykirche in Schweinfurt – ein Jubiläum, das am 16. Februar um 17:30 Uhr in der St. Johannis-Kirche gebührend gefeiert wird.

Die besondere Jubiläumsausgabe lädt dazu ein, die Freude als zentrales Thema passend zur Faschingszeit zu erleben und gleichzeitig über die Herausforderungen des Lebens nachzudenken.

Einladung zur Reflexion und Freude

Im Spannungsfeld von Streit, Sorgen und Krisen ermutigt der MehrWegGottesdienst dazu, die positiven Aspekte des Lebens zu entdecken. Unter dem Motto „Welche Wege liegen vor Ihnen?“ werden Besucher*innen eingeladen, über persönliche und gesellschaftliche Entscheidungen nachzudenken. Mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl ist dies auch eine Gelegenheit, die Bedeutung von Wahlfreiheit und Eigenverantwortung zu reflektieren.

Musikalisch begleitet die Band MehrBlick den Gottesdienst und sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Anschließend lädt ein Stehempfang zum Austausch und zur Begegnung ein.

15 Jahre MehrWegGottesdienst – Ein Grund zum Feiern

Seit seiner Premiere hat der MehrWegGottesdienst zahlreiche Menschen inspiriert und geprägt. Rund 50 engagierte Ehrenamtliche haben das Format über die Jahre hinweg gestaltet und weiterentwickelt. Das Jubiläum bietet die Möglichkeit, auf diese erfolgreiche Zusammenarbeit zurückzublicken und allen Beteiligten zu danken.

Hintergrund: Ein besonderer Gottesdienst für Fragende und Suchende

Der MehrWegGottesdienst basiert auf der finnischen „ThomasMesse“, hat sich jedoch zu einer einzigartigen Form weiterentwickelt. Er spricht besonders Menschen an, die in traditionellen Gottesdiensten keine Heimat finden, und lädt sie ein, sich aktiv einzubringen. Stationen in der Kirche bieten Raum für persönliche Reflexion, Gebet und neue Perspektiven, begleitet von moderner Musik ohne Orgelklänge.

Dreimal bis viermal im Jahr findet der MehrWegGottesdienst in St. Johannis statt und ermutigt alle Besucher*innen, ihre Fragen und Zweifel mitzubringen. Weitere Informationen und Eindrücke sind auf der Website des MehrWegGottesdienstes unter www.mehrweggottesdienst.de zu finden.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, dieses besondere Jubiläum mitzufeiern!