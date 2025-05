150 Kinder der Schillergrundschule waren zu Gast beim FC Schweinfurt 05

SCHWEINFURT – Bei sommerlichem Kaiserwetter erlebten 190 Kinder der 4. Schulklassen am 29. April 2025 einen besonderen Fußballaktionstag im Sachs-Stadion. Die Fußballmädchenabteilung des 1. FC Schweinfurt 05 begrüßte die Schüler im Innenhof, um gemeinsam auf dem Kunstrasenplatz einen sportlichen Vormittag in Zusammenarbeit mit dem DFB und der Sepp-Herberger-Stiftung zur Förderung des Sports in Schulen durchzuführen.

Nach der Ankunft um 8:20 Uhr erhielten alle Kinder ein Wertungsheft und absolvierten altersgerechte Stationen, um Punkte für das DFB-Fußballabzeichen (9-13 Jahre) oder das Paule-Schnupperabzeichen (6-8 Jahre) zu sammeln. Mit Bravour bestanden alle 190 Kinder diese Herausforderung und erhielten im Anschluss eine Urkunde der Sepp-Herberger-Stiftung, eine DFB-Urkunde über den Erwerb des Abzeichens, das Abzeichen selbst sowie eine Sepp-Herberger-Medaille.

Ein großer Dank gilt der Schillerschule mit ihren Lehrkräften und den unterstützenden Eltern, die dazu beitrugen, diesen Tag für die Kinder zu einem tollen Erlebnis zu machen und die Sportart Fußball zu fördern. Der FC Schweinfurt 05 würde sich freuen, wenn viele Kinder in ihrem Heimatverein sportlich aktiv würden, und appelliert an Vereine, den Weg der Zusammenarbeit mit Schulen zu gehen. Der FC 05 gratuliert allen Kindern der Schillergrundschule herzlich zum Erwerb der Fußballabzeichen.