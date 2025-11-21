16-Jährige aus Arnstein vermisst – Wer kann Hinweise geben?

ARNSTEIN / OT BÜCHOLD, LKR. MAIN-SPESSART – Seit Montagmorgen wird eine 16-Jährige vermisst. Die Polizei Karlstadt hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der letzte Kontakt zur 16-jährigen Ronja Morath bestand am Montag, gegen 08:00 Uhr. Die Polizeiinspektion Karlstadt sucht derzeit nach der Vermissten, die sich selbst mit dem Namen Ray vorstellt. Ein möglicher Aufenthaltsort ist derzeit nicht bekannt. Hinweise auf einen strafrechtlich relevanten Hintergrund liegen aktuell keine vor.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

160 cm groß

ca. 60 kg, schlanke Statur

dunkelbraune Haare

Dunkle Hose

schwarze Plüschjacke mit Wolf bestickt

vermutlich schwarzer Rucksack

Die Polizeiinspektion Karlstadt hofft hierbei auf die Mithilfe der Bevölkerung und nimmt Hinweise unter Tel. 09353/9741-0 entgegen.