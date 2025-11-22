Auto IU

16-Jährige aus Arnstein vermisst – Wer kann Hinweise geben?

22. November 2025Letztes Update 22. November 2025
Sparkasse

ARNSTEIN / OT BÜCHOLD, LKR. MAIN-SPESSART – Seit Montagmorgen wird eine 16-Jährige vermisst. Die Polizei Karlstadt hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der letzte Kontakt zur 16-jährigen Ronja Morath bestand am Montag, gegen 08:00 Uhr. Die Polizeiinspektion Karlstadt sucht derzeit nach der Vermissten, die sich selbst mit dem Namen Ray vorstellt. Ein möglicher Aufenthaltsort ist derzeit nicht bekannt. Hinweise auf einen strafrechtlich relevanten Hintergrund liegen aktuell keine vor.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr
  • 160 cm groß
  • ca. 60 kg, schlanke Statur
  • dunkelbraune Haare
  • Dunkle Hose
  • schwarze Plüschjacke mit Wolf bestickt
  • vermutlich schwarzer Rucksack

Die Polizeiinspektion Karlstadt hofft hierbei auf die Mithilfe der Bevölkerung und nimmt Hinweise unter Tel. 09353/9741-0 entgegen.

Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

22. November 2025Letztes Update 22. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)