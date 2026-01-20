Auto IU

16-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

20. Januar 2026Letztes Update 20. Januar 2026
16-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?
Foto: Polizei Unterfranken
Sparkasse

HEIGENBRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG – Seit dem 01. Januar wird eine 16-Jährige vermisst. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, wird seit dem 01. Januar die 16-jährige Maja S. vermisst. Sie verließ an diesem Tag ihre Wohnadresse am Adamsberg und kehrte seitdem nicht mehr dorthin zurück. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Ermittlungen zufolge könnte sich die Vermisste in Heilbronn aufhalten.

Sie wird wie folgt beschrieben:

Mehr
  • 153 cm groß
  • Schlanke Statur
  • Lange schwarze Haare
  • Spricht lediglich russisch

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.

VERMISST - Bitte helft mit!
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

20. Januar 2026Letztes Update 20. Januar 2026

Mehr

Uneinholbar: AC 82 Schweinfurt II holt erstmals Frankenligatitel – Ohne Punktverlust und neuer Saisonbestleistung

Uneinholbar: AC 82 Schweinfurt II holt erstmals Frankenligatitel – Ohne Punktverlust und neuer Saisonbestleistung

20. Januar 2026
Leopoldina-Krankenhaus: Neurochirurgie und Frauenklinik erhalten neue chefärztliche Leitung

Leopoldina-Krankenhaus: Neurochirurgie und Frauenklinik erhalten neue chefärztliche Leitung

20. Januar 2026
Erster Bürgermeister Christian Keller für die Gemeinde Grafenrheinfeld zum Planfeststellungsbeschluss für den Sand- und Kiesabbau

Erster Bürgermeister Christian Keller für die Gemeinde Grafenrheinfeld zum Planfeststellungsbeschluss für den Sand- und Kiesabbau

20. Januar 2026
Mercedes-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle – Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Mercedes-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle – Mehrere Strafverfahren eingeleitet

20. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)