16-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

19. Januar 2026Letztes Update 19. Januar 2026
Foto: Polizei Unterfranken
HEIGENBRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG – Seit dem 01. Januar wird eine 16-Jährige vermisst. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, wird seit dem 01. Januar die 16-jährige Maja S. vermisst. Sie verließ an diesem Tag ihre Wohnadresse am Adamsberg und kehrte seitdem nicht mehr dorthin zurück. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Ermittlungen zufolge könnte sich die Vermisste in Heilbronn aufhalten.

Sie wird wie folgt beschrieben:

  • 153 cm groß
  • Schlanke Statur
  • Lange schwarze Haare
  • Spricht lediglich russisch

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.

