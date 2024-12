16-Jähriger unter Einfluss von Alkohol fährt Auto der Eltern, baut Unfall und haut zunächst ab…

SCHWEINFURT, HANS-WEINZIERL-STRASSE – Am frühen Samstagmorgen gegen 00:00 Uhr verursachte ein 16-jähriger Jugendlicher aus Schweinfurt einen Verkehrsunfall, nachdem er unbemerkt das Fahrzeug seiner Eltern genutzt hatte.

In der genannten Straße fuhr er gegen einen Bauzaun und beschädigte zudem eine Hecke. Anschließend ließ er das Fahrzeug, das Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro aufwies, am Unfallort zurück und flüchtete.

Nachdem er zunächst seinen Eltern und einem Nachbarn die Tat gestanden hatte, konnte er durch die Polizei nicht mehr am Unfallort angetroffen werden. Erst durch das Eingreifen der Eltern gab der Jugendliche seinen Aufenthaltsort preis. Dort stellte er sich schließlich und übernahm die Verantwortung.

Wie sich herausstellte, verfügte der junge Mann nicht über eine Fahrerlaubnis und stand zudem unter Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, deren Auswertung durch ein externes Labor noch aussteht. Die Polizei wird nach Abschluss der Ermittlungen Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstatten.