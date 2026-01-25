Auto IU

16-Jähriger vermisst – Wer kann Hinweise geben?

25. Januar 2026Letztes Update 25. Januar 2026
Foto: Polizei Unterfranken
MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG – Seit Freitagvormittag wird ein 16-jähriger Schüler vermisst. Die Aschaffenburger Polizei sucht zur Stunde nach dem Jugendlichen und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 16-jährige Admian S. verließ am Freitag, gegen 07:00 Uhr, seine elterliche Wohnung in der Hauptstraße, blieb dem Schulunterricht jedoch fern. Der Jugendliche ist seitdem verschwunden. Die Aschaffenburger Polizei sucht intensiv nach dem Vermissten und bittet jetzt auch die Öffentlichkeit um Hinweise.

Admian S. wird wie folgt beschrieben:

  • Schlanke Statur
  • Schwarze längere Haare
  • Längliches Gesicht und dunkle Augen
  • Er trägt vermutlich eine schwarze Winterjacke, eine schwarze Jogginghose und einen schwarz-grünen Scout-Rucksack

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.

VERMISST - Bitte helft mit!
