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16-Jähriger wird in Würzburg durch vier Unbekannte schwer verletzt

21. März 2026Letztes Update 21. März 2026
16-Jähriger wird in Würzburg durch vier Unbekannte schwer verletzt
Bild von Jerick Perez auf Pixabay
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WÜRZBURG – Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am Mittwochabend auf einem Spielplatz im Ringpark in der Bismarckstraße von vier Unbekannten körperlich angegangen und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 19:00 Uhr, als die Täter unvermittelt auf den jungen Mann zugingen.

Nach der Tat begab sich der 16-Jährige zunächst nach Hause und am darauffolgenden Tag eigenständig in ärztliche Behandlung. Die vier Jugendlichen werden als Personen mit arabischem Erscheinungsbild beschrieben. Zu zwei der Tatverdächtigen liegen folgende Beschreibungen vor:

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Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zu den Tätern geben können, sich bei der Dienststelle zu melden.

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Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter folgender Telefonnummer entgegen: 0931/457-2230

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