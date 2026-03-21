16-Jähriger wird in Würzburg durch vier Unbekannte schwer verletzt
WÜRZBURG – Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am Mittwochabend auf einem Spielplatz im Ringpark in der Bismarckstraße von vier Unbekannten körperlich angegangen und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 19:00 Uhr, als die Täter unvermittelt auf den jungen Mann zugingen.
Nach der Tat begab sich der 16-Jährige zunächst nach Hause und am darauffolgenden Tag eigenständig in ärztliche Behandlung. Die vier Jugendlichen werden als Personen mit arabischem Erscheinungsbild beschrieben. Zu zwei der Tatverdächtigen liegen folgende Beschreibungen vor:
-
Tatverdächtiger 1: circa 180 cm groß, etwa 20 Jahre alt, schwarze mittellange Haare.
-
Tatverdächtiger 2: circa 165 cm groß, etwa 15 Jahre alt, schwarze mittellange Haare.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zu den Tätern geben können, sich bei der Dienststelle zu melden.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter folgender Telefonnummer entgegen: 0931/457-2230
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!