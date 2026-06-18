16. „Kunst + Kulinarisches“ in Gerolzhofen am 28. Juni 2026
GEROLZHOFEN – Am Sonntag, den 28. Juni 2026, verwandelt sich die idyllische Allee in Gerolzhofen bereits zum 16. Mal in eine lebendige Flaniermeile. Unter dem Motto „Kunst + Kulinarisches“ erwartet Besucher ein vielseitiges Programm für die ganze Familie – der Eintritt ist frei.
Kunst und Kunsthandwerk
Entlang der Nördlichen und Östlichen Allee präsentieren zahlreiche Aussteller ihre kreativen Arbeiten:
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Handwerk: Metallobjekte, Papierkunst, Holzhandtaschen, Töpferwaren, Gartenkeramik sowie Produkte aus Zirbenholz.
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Schmuck & Textil: Erlesenes aus Gold, Silber und Platin, Glasperlenschmuck, Seidenkreationen sowie gestrickte und gefilzte Accessoires.
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Bildende Kunst: Diverse Künstler zeigen ihre Werke in verschiedenen Maltechniken.
Kulinarisches Angebot
Für das leibliche Wohl ist an zwei Gourmet-Stationen sowie direkt auf der Flaniermeile bestens gesorgt. Das Angebot reicht von Wildspezialitäten (Bratwurst & Burger) und Pizza/Flammkuchen bis hin zu Langos, Schnitzelbroten und süßen Leckereien wie Eis, gebrannten Mandeln und Crepes. Passend dazu gibt es Bierspezialitäten (u.a. Krautheimer Brauerei) sowie Seccos und Frankenweine vom Weinpanorama Steigerwald.
Musik und Unterhaltung
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Bühne Friedhofswiese (Östliche Allee): „Georg & the Clooneys“ präsentieren Rock/Pop-Klassiker, Blues und Soul.
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Nördliche Allee: Vormittags spielt „Sax Appeal“, am Nachmittag folgt „Mac Daniels“.
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Weitere Aktivitäten:
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Adler-Lok-Fahrten: 12:00 bis 17:00 Uhr (Haltestellen: Dingolshäuser Straße, Scherenbergturm, Evangelische Kirche).
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Historische Eiskeller-Führungen: Start um 13:00, 14:30 und 16:00 Uhr.
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Schach: Der örtliche Schachklub lädt in der Nördlichen Allee zum Mitspielen ein.
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Info: Die Tourist-Information und die vhs Gerolzhofen sind mit Informationsständen vertreten.
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