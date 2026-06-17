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16. „Kunst + Kulinarisches“ in Gerolzhofen am 28. Juni 2026

17. Juni 2026Letztes Update 17. Juni 2026
16. „Kunst + Kulinarisches“ in Gerolzhofen am 28. Juni 2026
Foto: Jochen Fehlbaum
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GEROLZHOFEN – Am Sonntag, den 28. Juni 2026, verwandelt sich die idyllische Allee in Gerolzhofen bereits zum 16. Mal in eine lebendige Flaniermeile. Unter dem Motto „Kunst + Kulinarisches“ erwartet Besucher ein vielseitiges Programm für die ganze Familie – der Eintritt ist frei.

Kunst und Kunsthandwerk

Entlang der Nördlichen und Östlichen Allee präsentieren zahlreiche Aussteller ihre kreativen Arbeiten:

Kulinarisches Angebot

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Doggenclub
Verstrickt und zugenäht

Für das leibliche Wohl ist an zwei Gourmet-Stationen sowie direkt auf der Flaniermeile bestens gesorgt. Das Angebot reicht von Wildspezialitäten (Bratwurst & Burger) und Pizza/Flammkuchen bis hin zu Langos, Schnitzelbroten und süßen Leckereien wie Eis, gebrannten Mandeln und Crepes. Passend dazu gibt es Bierspezialitäten (u.a. Krautheimer Brauerei) sowie Seccos und Frankenweine vom Weinpanorama Steigerwald.

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Musik und Unterhaltung

  • Bühne Friedhofswiese (Östliche Allee): „Georg & the Clooneys“ präsentieren Rock/Pop-Klassiker, Blues und Soul.

  • Nördliche Allee: Vormittags spielt „Sax Appeal“, am Nachmittag folgt „Mac Daniels“.

  • Weitere Aktivitäten:

    • Adler-Lok-Fahrten: 12:00 bis 17:00 Uhr (Haltestellen: Dingolshäuser Straße, Scherenbergturm, Evangelische Kirche).

    • Historische Eiskeller-Führungen: Start um 13:00, 14:30 und 16:00 Uhr.

    • Schach: Der örtliche Schachklub lädt in der Nördlichen Allee zum Mitspielen ein.

    • Info: Die Tourist-Information und die vhs Gerolzhofen sind mit Informationsständen vertreten.

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