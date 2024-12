1,6 Promille und dann fängt das Auto auch noch zu qualmen an…

KITZINGEN – Am späten Samstagabend wurde eine Streife der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried auf ein liegen gebliebenes Pannenfahrzeug an der Staatsstraße 2271 bei Kitzingen aufmerksam. Das Fahrzeug war offenbar kurz zuvor noch in Bewegung gewesen.

Vor Ort trafen die Beamten auf zwei junge Männer, die beide deutlich alkoholisiert waren. Der 21-jährige Fahrer räumte schließlich die Fahrereigenschaft ein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,6 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Während der Kontrolle begann der Pkw aufgrund eines mutmaßlichen technischen Defekts zu qualmen. Daher wurde zusätzlich die Feuerwehr Kitzingen alarmiert.