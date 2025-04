17-Jährige aus Würzburg vermisst – Wer kann Hinweise geben?

WÜRZBURG / STADTGEBIET – Seit dem 22. April 2025 wird die 17-jährige Sagal vermisst. Die Polizei unternimmt seitdem intensive Suchmaßnahmen und bittet nun auch die Bevölkerung dringend um Mithilfe bei der Suche nach dem jungen Mädchen.

Sagal wurde zuletzt am 22. April gegen 11:00 Uhr am Hauptbahnhof in Würzburg gesehen und ist seit diesem Zeitpunkt spurlos verschwunden. Die Polizei sucht seitdem intensiv nach der Vermissten.

Die 17-jährige Sagal wird wie folgt beschrieben:

Circa 160 cm groß und von kräftiger Statur

Schwarze Haare – trägt aus religiösen Gründen ein Kopftuch

Auffälliges Nasenpiercing auf der rechten Seite

Hinweise, die zur Auffindung von Sagal Abdullahi Ali beitragen können, nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-0 entgegen. Jede Information, auch scheinbar unbedeutende Details, kann für die Suche von großer Bedeutung sein.