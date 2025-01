17-Jähriger erwischt: Wer Wahlplakate beschädigt und beschmiert, der muss mit Strafe rechnen

SCHWEINFURT – Das Polizeipräsidium Unterfranken hat bereits am vergangenen Montag betont, dass das Beschmieren, Herunterreißen oder anderweitige Beschädigen von Wahlplakaten eine Straftat darstellt.

Trotz dieser klaren Ansage kam es am Freitag zu einem Vorfall, bei dem eine Gruppe Jugendlicher insgesamt elf Wahlplakate beschädigte. Polizeibeamte konnten rasch eingreifen und einen der Täter auf der Flucht festnehmen. Der 17-Jährige muss sich nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung verantworten.

Am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, zog eine dreiköpfige Gruppe randalierend durch die Franz-Schubert-Straße. Während ihres Umzugs beschädigten sie die Wahlplakate, indem sie diese beschmierten und herunterrissen. Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete das Treiben und verständigte die Polizei. Als die Beamten am Tatort eintrafen, ergriff die Gruppe die Flucht. Die Verfolgung konnte jedoch erfolgreich abgeschlossen werden, und ein Täter wurde gestellt und festgenommen. Die beiden anderen Jugendlichen konnten in der Dunkelheit entkommen und sind bislang noch unbekannt.

Der festgenommene 17-Jährige wurde zur Polizeidienststelle in Schweinfurt gebracht, wo er seinen Eltern übergeben wurde. Er wird sich nun wegen mehrfacher Sachbeschädigung verantworten müssen.

Das Polizeipräsidium Unterfranken betont erneut, dass das Beschädigen von Wahlplakaten keine angemessene Form der Meinungsäußerung ist und als Straftat verfolgt wird.