17-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

LOHR A.MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Abend des 3. Juni 2025 versuchte ein 17-jähriger KTM-Fahrer, sich einer Polizeikontrolle in der Rechtenbacher Straße zu entziehen. Gegen 20:10 Uhr wollte eine Streife der Polizeiinspektion Lohr a.Main das Kraftrad kontrollieren. Nach dem Einschalten des Anhaltesignalgebers beschleunigte der Fahrer stark und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Rechtenbach.

Während der Flucht überholte der Jugendliche unter anderem in einer Kurve auf der B26 ein Fahrzeug, wodurch der Gegenverkehr stark abbremsen musste. In Rechtenbach musste die Verfolgung abgebrochen werden, da der KTM-Fahrer in einen einspurigen Flurweg abbog.

Die Beamten konnten jedoch das amtliche Kennzeichen des Motorrads ablesen. Durch weitere Ermittlungen stießen sie auf ein anderes Fahrzeug, das ebenfalls auf den Jugendlichen zugelassen war und am Bischborner Hof stand. Bei der anschließenden Kontrolle der beiden Insassen wurde der 17-jährige KTM-Fahrer auf dem Beifahrersitz entdeckt. Er zeigte den Beamten anschließend sein im Wald zurückgelassenes Kraftrad.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Zustand des Kraftrads und zum Fahrverhalten des 17-Jährigen aufgenommen.

Zeugenaufruf: Verkehrsteilnehmer, die durch die Flucht des Jugendlichen behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lohr a.Main unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.