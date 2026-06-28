1,7 Milliarden Euro für Norderweiterung des Universitätsklinikums Würzburg beschlossen
WÜRZBURG – Ein bedeutender Meilenstein für den Medizinstandort Unterfranken: Der Bayerische Ministerrat hat am 23. Juni 2026 den Grundsatzbeschluss für den Neubau auf dem Erweiterungsgelände Nord des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) gefasst. Das Investitionsvolumen umfasst rund 1,7 Milliarden Euro.
Zielsetzung: Spitzenmedizin und Modernisierung
Das Projekt zielt darauf ab, die Leistungsfähigkeit der Würzburger Universitätsmedizin für die kommenden Jahrzehnte zu sichern. Prof. Dr. Tim J. von Oertzen, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKW, wertet den Beschluss als „starkes Bekenntnis für Spitzenmedizin in Unterfranken“.
Details zum ersten Bauabschnitt
Der erste Bauabschnitt konzentriert sich auf die Zusammenführung verschiedener Fachbereiche:
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Fachbereiche: Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Augenklinik und Frauenheilkunde.
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Raumprogramm: Auf einer Nutzungsfläche von rund 30.000 Quadratmetern entstehen moderne Kapazitäten für etwa 270 Betten, Operationssäle, Intensivpflegeplätze und Zentraleinrichtungen.
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Modernisierung: Die neuen Räumlichkeiten lösen sanierungsbedürftige Strukturen aus den 1930er und 1970er Jahren ab.
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Vorteile: Pflegedirektor Marcus Huppertz hebt die verbesserte interdisziplinäre Zusammenarbeit, verkürzte Wege und die moderne Infrastruktur als zentrale Vorteile für Patienten und Personal hervor.
Krisenresilienz als wichtiger Faktor
Ein besonderes Merkmal des Neubaus ist die Stärkung der kritischen Infrastruktur: Die geplante Tiefgarage soll im Krisenfall kurzfristig umgerüstet werden können, um 100 unterirdische Behandlungsplätze inklusive zweier Operationssäle und 40 Intensivplätzen bereitzustellen.
Zeitplan und weitere Schritte
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Erschließung: Die erste sichtbare Bauetappe, die Erschließung des Baufeldes, soll bereits in diesem Herbst beginnen. Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags hatte hierfür bereits am 16. April 2026 grünes Licht gegeben.
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Nächste Schritte: Für die Gesamtrealisierung ist eine finale Zustimmung des Haushaltsausschusses im Bayerischen Landtag erforderlich.
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Zukunftsausblick: Ein zweiter Bauabschnitt ist bereits für die kommenden Jahrzehnte eingeplant.
Auch wissenschaftlich wird der Neubau als wichtiger Impulsgeber gewertet. Prof. Dr. Matthias Frosch, Dekan der Medizinischen Fakultät, betonte, dass der biomedizinische Forschungsstandort Würzburg durch dieses Projekt einen „weiteren Schub in seiner exzellenten Entwicklung“ erfährt.
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