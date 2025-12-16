17 weitere E-Busse für Schweinfurt – Stadtwerke elektrifizieren über die Hälfte der eigenen Stadtbusflotte
SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt haben mit der Inbetriebnahme von 17 weiteren vollelektrisch angetriebenen Bussen einen wichtigen Meilenstein für die Mobilitätswende erreicht. Damit sind nun 23 Fahrzeuge – und somit mehr als die Hälfte des gesamten Fuhrparks – emissionsfrei und klimaneutral im Stadtgebiet unterwegs.
Elektrobusse sind für Oberbürgermeister Sebastian Remelé ein klares Bekenntnis zu einer zukunftssicheren Mobilität in Schweinfurt. Er betonte, dass mit jedem emissionsfreien Bus nicht nur die Luftqualität verbessert, sondern auch in die Lebensqualität kommender Generationen investiert werde. Die Umstellung auf elektrische Antriebe im öffentlichen Nahverkehr sei ein zentrales Instrument auf dem Weg zu einer klimafreundlichen und lebenswerten Stadt.
Fördermittel für umweltfreundliche Mobilität
Das Projekt wird im Rahmen der „Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr“ mit insgesamt rund sieben Millionen Euro durch das Bundesministerium für Verkehr (BMV) gefördert. Fördermittel dieser Maßnahme werden auch über den Deutschen Aufbau- und Resilienzplan (DARP) und die europäischen Aufbau- und Resilienzfazilitäten (ARF) im Programm NextGenerationEU bereitgestellt.
Nachhaltige Mobilität für Schweinfurt
Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt GmbH, erklärte, die Erweiterung der E-Bus-Flotte sei ein deutliches Signal für innovative und nachhaltige Mobilität und unterstreiche das Engagement für eine zukunftsorientierte Verkehrsinfrastruktur. Die neuen Fahrzeuge stünden für fortschrittliche Technik, hohen Fahrkomfort und aktiven Klimaschutz.
Ladepark für reibungslosen Einsatz
Für den reibungslosen Einsatz der E-Busse sorgt ein neuer Ladepark in unmittelbarer Nähe zum aktuellen Betriebshof. Jede der Ladesäulen verfügt über zwei Ladepunkte mit einer Gesamtleistung von bis zu 180 kW.
Der Ladepark nutzt Strom auf Basis eines Spotmarkttarifs. Ein intelligentes Lademanagementsystem analysiert kontinuierlich die Preisentwicklung und optimiert hierdurch die Kosten des Strombezugs. Zudem stellt das Lademanagement sicher, dass die voreingestellten Lastspitzen nicht überschritten werden.
Die Kombination aus E-Bus-Flotte und leistungsfähiger Ladeinfrastruktur bildet das Fundament für einen modernen und klimafreundlichen Nahverkehr in Schweinfurt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!