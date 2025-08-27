18.000 Euro Schaden und mehrere Verletzte – Von der Spur abgekommen…
KARLSTADT – Am Montagabend ereignete sich auf der Staatsstraße 2435 ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein Autofahrer wurde von der tiefstehenden Sonne geblendet und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einem frontalen Zusammenstoß kam.
Der Unfallverursacher war mit seinem PKW von Karlburg in Richtung Wiesenfeld unterwegs. Aus einem Waldstück kommend wurde er im Kurvenbereich der leichten Rechtskurve durch die tiefstehende Sonne so stark geblendet, dass er geradeaus auf die Gegenfahrspur fuhr. Dort kollidierte er frontal mit dem VW einer entgegenkommenden Fahrerin.
Der BMW-Fahrer und seine Beifahrerin erlitten leichte Prellungen. Die Fahrerin des VW wurde ebenfalls leicht verletzt, während ihr Beifahrer unverletzt blieb. Die Verletzten wurden noch vor Ort von Ersthelfern versorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.
An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 18.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte bei der Bergung und der Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe.
