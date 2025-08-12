18 Auszubildende zur Krankenpflegehilfe sowie 24 Auszubildende zur Pflegefachkraft legen Examen an der Berufsfachschule für Pflege „Carereer“ ab
HASSFURT/SCHWEINFURT – Die Berufsfachschule für Pflege „Carereer“, eine Kooperation des Leopoldina-Krankenhauses und der Haßberg-Kliniken, hat 42 neue Pflegefachkräfte und Krankenpflegende verabschiedet. Bei einer Examensfeier in Schweinfurt wurden die Absolventen der ein- und dreijährigen Ausbildungen geehrt. Viele der Absolventen, die an insgesamt zehn verschiedenen Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen ausgebildet wurden, beginnen nun ihre Festanstellung in der Region.
Ausbildungsabschluss und Anerkennungen
- Pflegefachkräfte: 24 Auszubildende haben die dreijährige generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann erfolgreich abgeschlossen. Diese Ausbildung vereint die Bereiche Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege und wird von Carereer zweimal jährlich angeboten.
- Pflegefachhelfer/-innen: Gleichzeitig beendeten 18 staatlich anerkannte Pflegefachhelfer/-innen ihre einjährige Ausbildung in der Kranken- bzw. Altenpflege. Bemerkenswert ist, dass alle Teilnehmenden dieses Kurses die Abschlussprüfung bestanden haben.
Lob und besondere Ehrungen
Oberbürgermeister Sebastian Remelé und Landrat Wilhelm Schneider sprachen den Absolventen ihren Respekt für den außerordentlichen Einsatz in Zeiten der Herausforderungen im Gesundheitswesen aus. Schulleiter Johannes Papke betonte, dass Pflege mehr als ein Beruf, sondern eine Haltung sei.
Besondere Anerkennungen und Preise wurden ebenfalls vergeben:
- Staatsehrung: Lea Kaufmann, Helena Just, Emma Kilgore und Antonia Zopf schlossen ihre Prüfungen mit Noten zwischen 1,0 und 1,5 ab und erhielten dafür eine spezielle Ehrung des Freistaates Bayern.
- Zivilgesellschaftliches Engagement: Emma Kilgore wurde zusätzlich für ihr besonderes zivilgesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.
Der erfolgreiche Jahrgang beginnt nun seine berufliche Laufbahn und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur qualifizierten Gesundheitsversorgung in der Region. Weitere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten bei „Carereer“ sind unter www.carereer.de erhältlich.
